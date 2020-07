Neuer Cluster: Zwei Polizeidienststellen in Salzburg gesperrt

In der Stadt Salzburg mussten die Polizeiinspektion Bahnhof und jene in Itzling wegen Coronafällen geschlossen werden. Das gab die Stadt Salzburg am Dienstagvormittag bekannt. Zwei Beamte sind erkrankt, ein weiterer zeigt Symptome. Die Stadt spricht bereits von einem neuen "Cluster C".Die Erhebung der Kontaktpersonen läuft auf Hochtouren. Rund 100 Polizisten und Sondereinsatzkräfte werden laut Stadt noch heute zu Drive-In-Testungen geschickt. Alle Beschäftigten der betreffenden Dienststellen wurden außer Dienst gestellt.