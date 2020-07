Salzburger Wohnungen wandern von Airbnb auf den Wohnungsmarkt

Ein Trend, der zuletzt auch am Innsbrucker Wohnungsmarkt für Aufregung gesorgt hat, macht sich nun offenbar auch in Salzburg bemerkbar. Wohnungen, die bisher über Online-Plattformen wie Airbnb vermietet wurden, tauchen zunehmend am Mietwohnungsmarkt auf. „Ja, das können wir beobachten“, bestätigt Peter Mayr, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien Salzburg, bei einer Pressekonferenz auf KURIER-Nachfrage. „Zum Teil werden sie langfristig vermietet, zum Teil verkauft, weil das Rechnungsmodell nicht mehr funktioniert.“

Um für insgesamt fallende Preise auf dem Salzburger Wohnungsmarkt zu sorgen, dürfte das zusätzliche Angebot aber nicht ausreichen. Laut einer Analyse des Wohnungsmarkts durch Raiffeisen Research dürften die Preise, die im Österreich-Vergleich sowohl in Stadt als auch Land Salzburg im Spitzenfeld liegen, weiterhin steigen.