Airbnb in Innsbruck auf dem Rückzug: Entlastung für Mietmarkt

Rund 32.000 Studierende gibt es an Innsbrucks Hochschulen. „Fünf Prozent weniger bedeutet, dass einige Hundert Wohnungen nicht mehr an Studenten vermietet werden.“ Wie es an den Universitäten im Herbst im Zeichen von Corona weitergeht, ist noch völlig offen. Ob sich diese Unwägbarkeit auf die Zahl der Inskriptionen auswirkt, lässt sich laut einem Sprecher der Uni Innsbruck derzeit noch nicht sagen.