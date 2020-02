Land Tirol nimmt Airbnb und illegale Feriendomizile ins Visier

Die Immobilienpreise sind in Tirol in den vergangenen Jahren derart in die Höhe geschossen, dass die Schaffung von leistbarem Wohnraum in keinem parteipolitischen Programm mehr fehlen darf.

Im Ballungsraum Innsbruck sind es vor allem Anleger, die in Betongold investieren und so den Markt anheizen. Sie lassen die Wohnungen teilweise leer stehen lassen oder versuchen sie durch Vermietungen über Internetplattformen wie Airbnb zu versilbern.

In beiden Fällen schauen Wohnungssuchende am freien Markt durch die Finger. In Tourismusregionen – insbesondere im Bezirk Kitzbühel – gelten Käufer von Feriendomizilen als Preistreiber. Zu über 16.000 bewilligten Freizeitwohnsitzen - erfasst in einem Register des Landes - kommen geschätzte 10.000 illegale Freizeitwohnistze in Tirol.

Airbnb-Vermietung wird bewilligungspflichtig

Deren Besitzer blieben aber in der Vergangenheit praktisch unbehelligt. Zu schwierig sei die Beweisführung, hieß es von Bürgermeistern. Die sollen nun neue Instrumente in die Hand bekommen – sowohl im Kampf gegen illegale Feriendomizile, als auch gegen die Vermietung von Privatwohnungen über Airbnb & Co.