Isolation, Homeoffice, Kinder: "Viele Familien sind überfordert"

Zu Beginn der (Corona-) Krise hätten sich die – meist weiblichen – Klienten wohl erst mit der neuen Situation arrangieren müssen, sagt Gölly. Viele der Frauen hätten zudem gar nicht die Möglichkeit gefunden, sich an die Einrichtung zu wenden. „Wenn die Kinder immer zu Hause sind und der Partner permanent daneben ist, ist es auch faktisch schwer, sich Beratung zu holen, ohne dass der Gefährder etwas mitbekommt.“

Dennoch sei es ihr und ihren Mitarbeiterinnen gelungen, mit betroffenen Frauen Kontakt aufzunehmen. „Da hat es auch immer wieder kreative Lösungen gegeben.“ So seien mit den von Gewalt bedrohten Klientinnen telefonisch oder per eMail ein Sicherheitsplan abgeklärt worden. „Wie kann ein Fluchtweg ausschauen, wo kann ich mich im Notfall in der Wohnung verstecken und gibt es einen möglichen Zufluchtsort – diese Fragen wurden zu klären versucht.

Doch die Zeit der „Schockstarre“ sei nun offensichtlich vorbei, die Beratungen werden wieder öfter in Anspruch genommen. Auch Wegweisungen habe es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt gegeben. „Der Leidensdruck ist für viele offenbar zu groß geworden.“ Jetzt hofft Gölly, dass die persönlichen Beratungen wieder stattfinden können. „Je mehr Normalität zurückkehrt, desto eher rechne ich mit einem Anstieg der Beratungen.“



www.gewaltschutz.at