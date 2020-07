Pressestimmen: "In Europa entwickelt sich neuer Nationalismus"

Großbritannien und Schweiz

Neue Zürcher Zeitung, Schweiz: "Die EU braucht den Streit: (...) Weder Rutte noch die Österreicher oder Skandinavier, deren Länder immer noch viel proeuropäischer eingestellt sind, als es die Briten je waren, wollen ein Scheitern dieses Gipfels. Sie wissen, dass sie aus eigenem Interesse den krisengebeutelten Südeuropäern entgegenkommen müssen. Ihre Bedenken gegenüber einer finanziellen und fiskalpolitischen Vergemeinschaftung aber sollte man in Brüssel und Paris ernst nehmen."

Guardian, Großbritannien: "Ein bitterer EU-Gipfel offenbart ein Vertrauensdefizit zwischen den Anführern, ohne dass ein Ende in Sicht wäre"

Drittstaaten

Rossijskaja Gaseta, Russland: "Inhaltlich hat sich nichts geändert: Die Länder im Norden Europas, die am meisten in die EU einzahlen, weigern sich nach wie vor, ihren vom Coronavirus am meisten betroffenen südlichen Nachbarn wie Italien und Spanien selbstlos zu helfen. Sie sind enttäuscht über ausbleibende Reformen in Südeuropa und den Angriffen auf den Rechtsstaat in einigen Ländern Osteuropas. Deshalb können sie die leeren Reden über Solidarität nicht mehr hören."

New York Times, USA: "Der Deal (...) sendete ein starkes Signal der Solidarität, auch wenn er neue tiefe Trennlinien nach dem Brexit aufzeigte."