EU-Gipfel: Die neue Macht der Kleinen

Und die „sparsamen Regierungen“ müssen auch von ihren teils überzogenen Maximalforderungen ablassen. Wobei die „Sparsamen“ – andere sagen die „Geizigen“ – zugegebenermaßen am meisten gefordert haben und am meisten bekommen werden: Höhere Rabatte, weitgehend gleichbleibende Zahlungen in den EU-Haushalt. Vor allem haben sie die Summe der nicht rückzahlbaren Zuschüsse von 500 Milliarden Euro auf voraussichtlich 390 Mrd. heruntergedrückt. Ist das ein Triumph für die Frugalen, der die Empfängerländer im Süden Europas frustriert zurücklässt?

Man sollte nur nicht vergessen: Vor einigen Wochen noch hatten Kanzler Sebastian Kurz und der eigentliche Antreiber der „Sparsamen“, der niederländische Premier Mark Rutte, noch getönt: Es dürfe im Wiederaufbaufonds überhaupt keine Zuschüsse – also Geldgeschenke – geben, sondern nur Kredite. Von 0 auf 390 Milliarden – das ist auch ein Kompromiss.

Was aber jetzt schon klar ist: Die Kräfteverhältnisse innerhalb der EU haben sich verschoben. Eine geschlossene Gruppe kleiner Staaten hat den deutsch-französischen Motor gebremst. Die zuletzt „bescheidenen fünf“ (Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark und Finnland) haben ihre Macht entdeckt, wenn sie sich zusammentun. Seien es nun die Kleinen oder die Frugalen oder die Visegrad-4-Staaten – was das Innenleben der Europäischen Union angeht, weht also spätestens seit diesem historischen EU-Gipfel ein neuer Wind. Ob das mehr Demokratie bringt oder mehr Mühe, in der EU auf einen Nenner zu kommen, wird sich weisen. Wichtig ist dabei: Das Ziel im Auge behalten – das große Ganze, die EU zusammenhalten.