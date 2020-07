Corona-Gipfel bringt kleinen Ländern mehr Macht in der EU

750 Milliarden Euro sollen den EU-Staaten zur Verfügung stehen. Diese gewaltige Summe werden die 27 Staaten gemeinsam auf den Kapitalmärkten aufnehmen, sich also in bisher nie da gewesenem Ausmaß gemeinsam verschulden. Ein Anteil von 500 Milliarden, die als Zuschüsse an die besonders von der Coronakrise betroffenen Länder fließen sollen, war den „sparsamen Ländern“ zu hoch. Auf 350 Milliarden wollten sie diesen Anteil herunter verhandeln. Doch das war überzogen, alle anderen EU-Staaten legten sich kategorisch quer. Die Kompromisssumme scheint nun bei 390 Milliarden an Zuschüssen zu liegen.