Immer rauere Töne am dritten Tag des EU-Gipfels

Am dritten Tag des Verhandlungsmarathons in Brüssel begannen bei dem einen oder anderen Gipfelteilnehmer die Nerven zu flattern. Besonders Ungarns Premier Viktor Orbán, der sich sonst in Brüssel fast nie vor Kameras stellt und schon gar keine Interviews auf englisch gibt, zog am Sonntag publikumswirksam vom Leder:

„Wenn der Deal blockiert wird, dann ist das nicht wegen mir, sondern wegen dem niederländischen Typen“, giftete Orbán in Richtung Mark Rutte.

Der niederländische Premier hatte bei Gesprächen bis weit in die Sonntagnacht hinein seine rote Linie gezogen: EU-Staaten, die das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verletzen, sollen finanziell sanktioniert werden. Und dabei blieb der liberale Niederländer zunächst unnachgiebig: Eine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten solle Sanktionen in Kraft setzen können.

Das ärgerte nicht nur die Regierungschefs von Ungarn, Polen und Slowenien, die gleich mit einem Veto beim Gipfel drohten. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel soll die Gespräche in der Nacht auf Sonntag mit Rutte höchst unerfreut abgebrochen haben. Doch sie wollte die Verhandlungen bald abschließen. Das Beharren Ruttes und der anderen „sparsamen“ Regierungschefs auf strengen Rechtsstaats-Strafe machte dies jedoch schwierig.