Schlüsselfrage beim EU-Gipfel: Wer kontrolliert wen?

„Ein zähes Ringen, ein angestrengtes Verhandeln aber mit Bewegung in die richtige Richtung“, konstatierte Kanzler Sebastian Kurz am zweiten Tag des EU-Sondergipfels in Brüssel. Diese Richtung, die gestern mit einem neuen Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel vorgegeben wurde, ging klar hin zu den „sparsamen vier“ – Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden. „Und es wird noch weitere Vorschläge in diese Richtung geben“, war sich Kurz sicher.