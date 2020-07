EU-Gipfel: Multi-Milliardenpoker mit Maske

In Brüssel werden schon Wetten abgeschlossen: Wie lange dauert es, bis sich 27 europäische Staats- und Regierungschefs auf ein „Ja“ zum größten Hilfspaket der EU-Geschichte einigen? Zwei Tage oder mehr? Braucht es nach diesem Wochenende gar einen zweiten Gipfel?

Kanzler Sebastian Kurz hat sein Rückflugticket nach Wien jedenfalls vorerst offengelassen. Dabei klang Kurz am Freitag wesentlich optimistischer als die meisten anderen Gipfelteilnehmer. „Es gibt Differenzen, aber die sind nicht unüberwindbar“, sagte der Kanzler.

Zum ersten Mal seit fünf Monaten haben die EU-Granden am Freitag wieder zu einem echten Treffen zusammengefunden – und das an Angela Merkels 66. Geburtstag. Manch einer überreichte der deutschen Kanzlerin ein Geschenk, doch Begrüßungsküsschen mussten in Coronazeiten ausfallen. In den Gängen und Liften des Ratsgebäudes herrscht strenge Maskenpflicht, überall wird auf 1,5 Meter Distanz gedrängt. Journalisten sind ausgesperrt.Nicht nur die seltsame Szenerie ließ die Spannung steigen. Alle Gipfelteilnehmer wissen: Europas Wirtschaft hinkt schwer, und es bedarf massiver Hilfe, um sie wieder vorwärtszubringen.