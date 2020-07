Vor EU-Gipfel: "Wir brauchen eine Krise - so arbeitet die EU"

Deswegen ist das Argument, dass wir Europäer stärker zusammenarbeiten müssen, wirklich unausweichlich. Sonst werden wir zwischen USA und China aufgerieben.

Aus Sicht der USA haben wir Europäer an ihrer Seite zu stehen. Sie wollen uns rekrutieren als Alliierte in ihrem neuen kalten Krieg. Und das macht Merkel und Macron Sorgen. Das ist ein Grund, warum sie an Dinge denken wie europäische Souveränität und strategische Autonomie.

Wo liegt Europas Macht? Beim Handel?

Das ist ein Anfangspunkt. Aber man kann keine Macht ausüben ohne politischen Willen. Es gab Fortschritte. Heute ist uns bewusst, dass wir unsere Außengrenzen schützen müssen. Ich sage nicht, dass das alles erfreulich ist. Rechte von Flüchtlingen werden oft verletzt. Aber man kann dieses Bewusstsein auch als ein Erwachsenwerden Europas sehen, und als Akzeptieren, dass man sich manchmal auch selbst verteidigen muss.

Natürlich ist alles, was mit militärischer Macht in der EU zu tun hat, ist extrem unterentwickelt. Aber man muss auch auf Technologie schauen. Die Chinesen investieren Milliarden, die USA haben google und facebook etc.. Und wir in Europa, haben wir unsere eigene Künstliche-Intelligenz-Technologie oder haben wir nur die besten Datenschutzgesetze der Welt? Das ist nicht genug.

In der Coronakrise hat sich Europa doch wesentlich besser geschlagen als die USA? Oder hatten wir nur Glück?

Europa insgesamt hat es besser gemacht als die USA. Hier war man der Ansicht, die Gesundheit habe Priorität, ehe wir wieder für die Wirtschaft aufmachen können. In den USA ist Trump immer hin und her gesprungen. Aber egal, ob es sich um EU oder USA handelt, egal welches System: Es gibt immer Spannungen zwischen dem Zentrum und den Territorien. In der EU hat man Spannungen zwischen den Staaten und Brüssel, in Deutschland zwischen den Ländern und Berlin, und in den USA zwischen Präsident und den Gouverneuren, das ist normal.

Wenn ich mit also mit den Mitarbeitern in der EU-Maschinerie spreche, frage ich immer: Warum seit ihr wegen der Differenzen nicht entspannter? Es war in dieser Krise ja auch nützlich, dass nicht jeder das selbe zur gleichen Zeit gemacht hat. So konnten wir voneinander lernen. Etwa von Österreich, das früh in den Lockdown ging und damit andere inspiriert hat. Schweden, na ja, es stellte sich heraus, es war falsch.

Wird diese Krise die EU stärker und widerstandsfähiger machen?

Warum nicht? Man muss allerdings unterscheiden zwischen politischen Maschinerie, die nach jeder Krise stärker wird, weil die EU neue Institutionen schafft. In der Eurokrise etwa wurde der ESM geschaffen. So wird die EU robuster.

Aber die öffentliche Meinung kann in eine andere Richtung gehen. Krisen schaffen auch Wunden, Enttäuschung, Widerstand, sie können Differenzen vertiefen zwischen Nord und Süd und Ost und West. Und das stärkt Europa nicht.

Konflikt und Drama, das werden wir auch jetzt beim Gipfel sehen werden, das ist sehr europäisch. Und davor muss man sich nicht fürchten. Ohne Konflikte keine Politik.

Hat Corona letzlich auch was Gutes gebracht?

Sie hat Verletzlichkeiten der Europäischen Union aufgezeigt, in dem Ausmaß, indem wir mit unseren medizinischen Produkten, den Masken von China abhängig waren. Erst in einer zweiten Phase kam das Gefühl auf, dass Europa etwas tun muss und wir zusammen stärker sind.

Die EU-Institutionen haben spät gehandelt. Das größte Versagen war die Unfähigkeit zu organisieren, liefern, produzieren, medizinischen Schutz zu bieten. Da hat man die schlechtesten Instinkte einer regelbasierten Bürokratie gesehen. Solche Institutionen funktionieren gut in normalen Zeiten, aber nicht, wenn man in außergewöhnlichen Zeiten lebt. Das war bürokratischer Autismus.

Was sie gut gemacht haben, waren die Heimholungen. Die Mitgliedsstaaten haben zusammengearbeitet, um rund 600.000 EU-Bürger aus der ganzen Welt heimzubringen.