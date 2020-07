EU-Gipfel: Rutte und Kurz bleiben hart - und sorgen für Frust

Am Nachmittag gehen die Verhandlungen nun weiter. Und dabei hat sich eines gezeigt: Frankreich und Deutschland können nicht mehr die alleinige Richtung vorgeben, was in der EU passiert. Die fünf kleinen Staaten, die sich zur Gruppe der "Frugalen" zusammengeschlossen haben, rebellieren gegen das traditonelle Machtzentrum der EU. Merkel und Macron können nicht mehr an ihnen vorbei.

"Deutschland und Frankreich haben früher immer etwas auf den Tisch gelegt, und dann haben es die anderen abgenickt", sagte Kurz. Das sei nun nicht mehr so, betonte er vor Journalisten in Brüssel. "Die Gruppe der Frugalen bietet jetzt die Möglichkeit für echte Verhandlungen und zur Diskussion."

Die "Kleinen" gegen die "Großen"

In dieser neuen Konstellation gibt vor allem der niederländische Premier Mark Rutte den Ton an, gleich gefolgt von Kanzler Kurz. Gegen beide, vor allem aber gegen den in Brüssel besonders hart auftretenden Rutte, richtet sich daher der Frust so mancher Gipfelteilnehmer. Ungarns Premier Viktor Orban beklagte sich gar: Er wisse gar nicht, warum ihm von Rutte "so viel Hass" entgegen schlage.

Was sofort zu den anderen Stellschrauben führt, an denen der Gipfel noch drehen muss: Die Rechtstaatlichkeit. EU-Subventionen sollen künftig an die Voraussetzung geknüft werden, dass sich ein Empfängerstaat an die rechtstaatlichen Grundprinzipien hält, lautet die Vorgabe. Ungarn und Polen sind kategorisch dagegen.

Deutschlands Kanzlerin Merkel sowie auch EU-Ratspräsident Charles Michel kam den beiden osteuropäischen Ländern mit gewissen Lockerungen entgegen. Denn ihr Ziel ist es: vor allem einmal Einigung erzielen. Priorität habe das Corona-Wiederaufbauprogramm, das ja vor allem Italien, Spanien und Frankreich zu gute kommen soll.

In irgendeiner Form aber wird sich der Gipfel auf eine Kontrolle oder Sanktionen gegen die Rechtsstaat-"Sünder" einigen müssen. Denn dies ist der Punkt, auf dem das EU-Parlament am meisten beharrt. Und das EU-Parlament muss einer Einigung auf EU-Wiederaufprogramm und EU-Haushalt ebenso zustimmen wie alle 27 nationalen Parlamente der EU.

Auch am Tag vier werden also die Verhandlungen noch jede Menge Konfliktstoff bieten und wohl wieder bis weit in die Nacht hinein gehen.