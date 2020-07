Corona-Alarm in Wien: Serbisch-orthodoxe Kirchen geschlossen

Corona-Alarm in zwei serbisch-orthodoxen Kirchen in Wien: Priester und Familienmitglieder, insgesamt sieben Personen, wurden positiv auf Covid-19 getestet. Betroffen sind die Kathedrale Hl. Sava in Wien-Landstraße und eine weitere Kirche in Wien-Ottakring.

Die Kathedrale hat seit gestern geschlossen und öffnet frühestens am 1. August wieder. Die Fälle in den beiden Kirchen dürften zusammenhängen. Ob sich die betroffenen Personen im Ausland infiziert haben, wird noch untersucht.