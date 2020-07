Schlachthof und Kirche als Corona-Herde

Als in der Vorwoche die ersten Schnelltests durchgeführt wurden, war für den Familienbetrieb Dachsberger in Eggenburg im niederösterreichischen Waldviertel (Bezirk Horn) die Welt noch in Ordnung. „Es gab keinen einzigen positiven Fall“, heißt es aus dem Unternehmen, das laut eigenen Angaben bis zu 5.000 Schweine pro Woche schlachtet.

Am Mittwoch dann ein ganz anderes Bild: Personen in Schutzanzügen gingen über das Firmengelände, das Corona-Virus hatte den Betrieb zum Erliegen gebracht. Wie schon bei Fällen in Deutschland und Oberösterreich wurden nun auch in Niederösterreich Mitarbeiter eines Schlachthofs positiv getestet. 34 Personen sind an Covid-19 erkrankt, 244 in Quarantäne geschickt. Die Zahl könnte sich laut Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig aber weiter erhöhen, denn 40 Testungen waren am Mittwoch noch ausständig.