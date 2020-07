Freikirchen-Cluster: Auslöser war offenbar eine Geburtstagsfeier

Oberösterreich ist mit aktuell 539 Infizierten (Stand: Dienstagfrüh 10.00 Uhr) weiterhin der österreichische Covid-19-Hotspot, "mit mehreren Clustern, vor allem jenem im Bereich der Freikirchen", wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gestern sagte. Dem Freikirchen-Cluster mit drei Gemeinden werden aktuell mehr als 220 Infizierte zugeordnet.

In der ORF-Sendung Thema sagte der Leiter einer der betroffenen rumänischstämmigen Gemeinden, er vermute den Ausgangspunkt des Clusters in einer Geburtstagsfeier. Sebastian Nicola, der Leiter der "Pfingstgemeinde Himmelstor", ist selbst in Quarantäne und sagte: "Ich vermute stark, dass es bei einer Geburtstagsparty passiert ist, wo einige Gemeindemitglieder dabei waren. Und natürlich, mein Bruder ist bei der Gemeinde, der war dann bei mir zu Hause. Ein anderer war bei seiner Schwester zu Hause, und so ist das hauptsächlich passiert."