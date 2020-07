127 Fälle gehen auf Freikirchen-Cluster in OÖ zurück

Bereits 127 Covid-19-Erkrankungen in Oberösterreich haben sich am Samstag (15.00 Uhr) auf den Cluster "Freikirche" in Linz zurückführen lassen. Keiner der Infizierten befinde sich in einem Krankenhaus.

Die Erhebungen des Kontaktpersonenmanagements würden sehr intensiv betrieben, teilte der Krisenstab des Landes mit.