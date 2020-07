Podcast: Sind Freikirchen die neuen Corona-Hotspots?

Kein Bundesland zählt aktuell mehr Corona-Erkrankte als Oberösterreich. Dutzende Infektionen sind auf Gottesdienste der Freikirchen zurückzuführen. Jetzt wurde ein ähnliches Cluster in Deutschland entdeckt, 500 Menschen sind in Quarantäne. Was charakterisiert diese sogenannten Freikirchen, fragt Caroline Ferstl im heutigen Podcast KURIER-Redakteur Rudolf Mitlöhner.

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner fordert währenddessen eine Vier-Tage-Woche. Wie nachhaltig dieses Vorhaben bei aktueller Wirtschaftslage ist, hat Innenpolitik-Redakteurin Johanna Hager Wolfgang Bachmayer vom OGM Meinungsforschungsinstitut gefragt. Und welche Regeln ihr beim Urlaub in Kärnten ab Freitag beachten müsst, erfährt ihr ebenfalls im heutigen Daily Podcast des KURIER.

