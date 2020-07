Was sind eigentlich Freikirchen - und warum entstand dort ein Corona-Cluster?

Die zuletzt wieder steigenden Corona-Zahlen haben auch ein Phänomen in den Fokus gerückt, das sonst eher wenig mediale Beachtung findet: Die sogenannten Freikirchen. Der Anstieg an Neuinfektionen findet ja hauptsächlich in Wien und Oberösterreich statt – und in letzterem Bundesland ist einer der Cluster eben rund um eine sogenannte Freikirche entstanden.

Hier begann freilich schon die Verwirrung, die auch mit der Unschärfe des Begriffs „Freikirche“ zu tun hat. Im konkreten Fall ging es um die „Gemeinde Gottes – Pfingstkirche“ in Oberösterreich, eine nicht anerkannte Bekenntnisgemeinschaft, zu der viele rumänische Großfamilien gehören.