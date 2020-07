Corona-Alarm in Stift Heiligenkreuz

Das Coronavirus fordert die Gesundheitsbehörden in Niederösterreich nach einem Rückgang der Zahlen nun wieder zunehmend intensiver: Wie berichtet, wurden in den vergangenen Tagen zwei große Cluster ausgemacht - ein Schlachtbetrieb im Waldviertel und die Pfingstkirche in Wiener Neustadt.

Nun gibt es auch einen Corona-Alarm im bekannten Stift Heiligenkreuz. Der Grund: Nach dem Besuch eines slowakischen Bischofs wurde ein Pfarrer positiv getestet. "Er hat leichte Beschwerden und befindet sich in Quarantäne", heißt es seitens des Stifts Heiligenkreuz zum KURIER.

Der Abt des Stiftes und fünf Brüder befinden sich in Quarantäne.