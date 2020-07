134 neue Fälle – aber Zahl der aktuell Infizierten rückläufig

Am Sonntag will die Bundesregierung über eine etwaige Wiedereinführung der Maskenpflicht entscheiden. Man werde dazu die Entwicklung der nächsten Tage genau verfolgen, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern Abend an.

Und diese Entwicklung ist durchaus positiv: In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich zwar 134 neue Corona-Fälle registriert. 166 gelten aber wieder als genesen, was den Stand der aktuell Infizierten auf 1361 Menschen fallen ließ.

Die größten Anstiege sind weiterhin auf regionale Cluster zurückzuführen. Oberösterreich meldete 50 neue Fälle von Freitag auf Samstag (Vergleichszeitpunkt: 10.00 Uhr), in Wien wurden im selben Zeitraum 45 neue Fälle registriert.

In Niederösterreich, wo es zuletzt in einem Schlachtbetrieb zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen war, wurden nur noch 13 neue Fälle registriert. In Salzburg, wo wegen Corona-Fällen innerhalb der Exekutive zwei Polizeidienststellen geschlossen werden mussten, gab es 12 neue Fälle.