Harmlose Erkältungen könnten immun gegen Covid-19 machen

Warum erkranken manche Menschen am Coronavirus schwer, während andere kaum Symptome bemerken? Einen möglichen Einflussfaktor hat ein Forschungsteam der Berliner Charité und des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik (MPIMG) jetzt identifiziert: frühere Infektionen mit harmlosen Erkältungs-Coronaviren.

Einige gesunde Menschen besitzen nach überstandenen Erkältungen Immunzellen, die das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 erkennen können.

Darauf deuten Untersuchungen an sogenannten T-Helferzellen hin – spezialisierten weißen Blutkörperchen, die für die Steuerung der Immunantwort wichtig sind. Wie die Wissenschafterinnen und Wissenschafter beobachteten, verfügt etwa ein Drittel der Menschen, die noch nie mit SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen sind, über T-Helfer-Gedächtniszellen, die das neue Virus dennoch erkennen. Der Grund dafür ist vermutlich, dass Sars-CoV-2 den landläufigen Coronaviren ähneln.

Die Forscher verglichen Immunzellen aus dem Blut von 18 Covid-19-Erkrankten, die an der Charité zur Behandlung aufgenommen und per PCR-Test positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren mit dem Blut von 68 gesunden Personen, die nachweislich noch nie mit dem neuen Coronavirus in Kontakt gekommen waren.