Coronavirus im Tourismus: 13.000 Anmeldungen für freiwillige Tests

Damit man Corona-Cluster schnell erkennt und dementsprechend auch reagieren kann, gibt es seit Anfang Juli die Möglichkeit freiwilliger Corona-Testungen für Mitarbeiter im Tourismus. Rund 13.000 Anmeldungen gibt es seit Beginn, rund 1.000 bis 1.500 Personen melden sich täglich an.

Besonders stark angenommen wird das Angebot in Seen- und Wandergebieten. "Die erste Woche ist sehr gut angelaufen und jetzt arbeiten wir die Anmeldungen Schritt für Schritt in Zusammenarbeit mit unseren Labors ab", erklärt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger im Ö1 Morgenjournal.