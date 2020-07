Laborprobleme verzögern Testergebnisse von Salzburger Polizisten

Die Erhebungen rund um einen neuen Corona-Cluster in zwei Salzburger Polizeiinspektionen hängen in der Warteschleife. Rund 100 Polizisten und Sondereinsatzkräfte hätten am Mittwoch das Ergebnis ihres Corona-Tests erfahren sollen. Das war aufgrund technischer Probleme im medizinischen Labor nicht so. Die Ergebnisse wurden nun nach einer Nachtschicht für Donnerstagfrüh erwartet.

Zwei neue Fälle in dem Cluster kamen am Mittwoch dennoch dazu. Damit umfasste der Cluster am Mittwochabend fünf Infizierte. Ein Polizist, der bereits Symptome gezeigt hatte, wurde noch am Dienstag positiv getestet. Ein weiterer wurde in seinem Wohnbezirk in Oberösterreich positiv getestet.