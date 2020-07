Weitere acht Corona-Fälle in St. Wolfgang

Zu den bisher bekannten acht Coronafällen in Hotels in St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut sind am Freitagnachmittag noch acht neue in sechs weiteren Betrieben dazugekommen. Alle Betroffenen sind in Quarantäne. Bei allen handelt es sich um Praktikanten, wie der Krisenstab des Landes mitteilte.

Weitere Tests laufen, auch Gästen der betroffenen Betriebe wird die Möglichkeit geboten. Sie können sich bei der Rot-Kreuz-Ortsstelle in St. Wolfgang melden.

In den Vier-Sterne-Hotels "Seevilla" und "Hotel Peter" waren zuvor acht Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Im Lokal "13er Haus" sowie in der Bar "W3" haben sich infizierte Gäste aufgehalten, informierte der Krisenstab.

Gästen, die sich von 17. Juli bis 23. Juli in einem der betroffenen Häuser aufgehalten haben, rät der Krisenstab, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten und beim Auftreten möglicher Symptome die telefonische Gesundheitsberatung 1450 anzurufen.