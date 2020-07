St. Wolfgang: Praktikanten steckten sich vermutlich im Nachtleben an

Die Zahl der bekannten Corona-Infektionen unter Tourismusmitarbeitern in St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut ist bis Freitag, Stand 23.00 Uhr, auf 28 gestiegen. Am Samstag erfolgen weitere Testungen in der Tourismusgemeinde.

Bei den Infizierten handelt es sich um 26 Tourismusschüler und zwei ihrer Vorgesetzten. Bereits am Freitagabend hieß es in einer Aussendung des Tourismusverbandes Wolfgangsee: Es liege nahe, "dass die Infektionen in einem der Nachtlokale in St. Wolfgang erfolgt ist, welche zu den bevorzugten Lokalen der Praktikanten zählen.

Zwei Bars geschlossen

Es handelt sich dabei um das "13er Haus" und das "W3". Beide stellten ihren Betrieb laut Land OÖ am Freitag freiwillig bis auf weiteres ein. Erinnerungen an Ischgl werden wach, wo sich Après-Ski-Bars als Drehscheiben für die Ausbreitung des Coronavirus erwiesen haben.