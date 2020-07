St. Wolfgang: Wie es mit dem Corona-Cluster und in OÖ weitergeht

475 Menschen sind derzeit in Oberösterreich infiziert, sagt Haberlander eingangs, 2260 Menschen befinden sich in Quarantäne, 25 Personen werden in Krankenhäusern betreut. "Unser Ziel ist die Situation in St. Wolfgang zu stabilisieren", führt Haberlander aus. 57 Menschen sind derzeit in St. Wolfgang positiv gestestet, 860 Tests seien gemacht worden, 323 Testergebnisse sind noch offen. Die Ergebnisse werden für heute, Montag Abend gen 22 Uhr erwartet. Derzeit seien 16 Betriebe sind betroffen, es sei gelungen, die Infektionsketten zu durchbrechen.

"Wir können immer nur für heute sprechen", sagt Christine Haberlander. "Heute, am 27. Juli, gebe es keinen Grund, einen Betrieb zu schließen."