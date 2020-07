Coronavirus-Mutation: Wird der Erreger infektiöser?

Rückblick auf Jänner 2020: Bei Coronavirus-Infizierten in Großbritannien und Deutschland wird – erstmals in Europa – diese Mutation D614G nachgewiesen. „Unsere Daten legen nahe, dass ein Ausbreitungsweg wahrscheinlich von Schanghai, China, nach Bayern und von dort in kurzem Zeitraum in andere Länder verlaufen ist“, sagt Bergthaler. Innerhalb weniger Monate hat diese Mutation die Ursprungsvariante weitgehend zurückgedrängt. „Mittlerweile sehen wir sie in 80 Prozent der von uns analysierten Virusstämme – auch in den Proben aus Ischgl.“ Diese Mutation führte zu einer Veränderung im Spike-Protein an der Virusoberfläche. „Dieses ist der Schlüssel des Virus für den Eintritt in die Körperzellen: Es bindet an einen Rezeptor an der Zelloberfläche“, erklärt Bergthaler. Und diese Mutation erleichtert offenbar die Virusvermehrung.