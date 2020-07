Coronavirus: Zehn Dinge, die wir wissen und nicht wissen

Impfstoff

Was wir wissen:

Ein Impfstoff gegen Sars-CoV-2 gilt als wichtigstes Werkzeug, um COVID 19 in den Griff zu bekommen. Rund 150 Vakzine sind laut WHO in Entwicklung. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen sie mehrere Testphasen mit in Summe Zehntausenden Patienten durchlaufen. 15 der Kandidaten befinden sich derzeit in Phase eins, zehn in Phase zwei und vier in Phase drei (der letzten vor der Zulassung), schreibt die New York Times. Einige basieren auf harmlosen Transportviren, die so verändert werden, dass sie charakteristische Oberflächenbestandteile des Coronavirus aufweisen. Diese Viren lösen keine Erkrankung aus, aber das Immunsystem baut einen Schutz auf. Im Rennen sind erstmals auch Impfstoffe, die nur den genetischen Bauplan für Proteine (Eiweiße) des Coronavirus enthalten – der Körper produziert diese dann und das Immunsystem baut einen Schutz dagegen auf.

Was wir nicht wissen:

Bis dato ist unklar, wann ein Impfstoff die Marktreife erreichen wird und wie rasch er in ausreichender Menge produziert werden kann. „Derzeit werden in vielen Ländern die Impfkonzepte diskutiert und eine mögliche Priorisierung der zu Impfenden, wenn es anfänglich nicht genügend Impfdosen gibt “, betont Immunologin Ursula Wiedermann-Schmidt. Viele Experten gehen davon aus, dass es nicht nur einen einzigen, sondern mehrere Impfstoffe für unterschiedliche Personengruppen geben wird. In Impfkonzepte müsse auch das Wissen um die natürliche Immunantwort bei einer Erkrankung einfließen, um die Langzeitwirksamkeit von Impfstoffen besser einschätzen zu können: „Bei diesen Kernfragen sind wir erst in der Evaluierungsphase.“