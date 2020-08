Wie das Coronavirus die Generationen verändert

Ältere Menschen litten wiederum mehr unter der Entmündigung, wie der in Wien tätige Biografieforscher Gert Dressel betont: „Vor allem in den ersten Wochen nach dem Lockdown hat kaum jemand gefragt, was die Kontaktsperre mit ihnen macht.“ Was auch zu Kollateralschäden geführt hat: „Es gibt ja nicht nur eine virologische oder physische, sondern immer auch eine soziale und psychische Gesundheit.“

Die Alten setzen sich im Supermarkt über die Verordnungen hinweg, war speziell im Frühjahr oft zu hören. Die Jungen feiern ohne Maß und Ziel ihre Corona-Partys, wird jetzt gerne gesagt. Solche Unkenrufe haben das gesellschaftliche Klima erwartungsgemäß nicht verbessert, im Gegenteil.

Gleichzeitig gab es aber überall viel Nachbarschaftshilfe, nicht nur in Österreich. Hier aber strukturierter als etwa in Italien: „Wir haben in den vergangenen Monaten viele Telefonbeziehungen zwischen jungen und alten Menschen initiiert“, erzählt Gert Dressel, der in Wien-Josefstadt für die Initiative „Achtsamer Achter“ im Einsatz ist. Auch das Einkaufengehen für ältere Nachbarn hat zu Beginn der Krise gut funktioniert.

Jene, die mehr soziale Kontakte hatten, fühlten sich übrigens besser als andere. Auch das zeigte die große Corona-Umfrage.