Wohlbefinden: So gut tun diese Gewürze im Winter

Ingwer ist ein wahrer Wunderwuzzi in der winterlichen Jahreszeit, "weil er so viele Wirkungsweisen in einer Wurzel vereint". Zum einen enthält die Knolle Scharfstoffe, sogenannte Gingerole und Shogaole, "die direkt im Magen, also in der Körpermitte, wärmend wirken". Doch das Knollengewächs kann noch mehr: "Studien zeigen, und das ist speziell in der Erkältungssaison interessant, dass wir im Mund über Enzyme verfügen, die das Immunsystem mitunterstützten, indem sie Viren und Bakterien abwehren. Nimmt man Ingwer zu sich, wird diese Enzymaktivität angeregt. Unser Abwehrsystem kann sich dann besser gegen Erreger wehren."

Kombiniert man Ingwer mit Zitrone in einem Tee (etwa mit Honig und Minze), verstärkt sich der Effekt. Auch in süßem Punsch und Keksen sowie pikanten Currys, Suppe und Eintöpfen macht sich Ingwer gut.

Sternanis bis Kümmel: Keine Chance dem Völlegefühl