Kurkuma als Arzneimittel: Welche Wirkungen sind belegt?

Er ist für ein differenzierte Betrachtung. „Bei der Kurkumawurzel gibt es gute Hinweise darauf, dass sie die Verdauung verbessert.“ Sie erhöht den Gallenfluss und das erleichtert den Konsum fettreicher Speisen.

"Eine sehr interessante Substanz"

Ein bis fünf Prozent der Inhaltsstoffe des Wurzelstocks macht das Curcumin aus, der ockergelbe Farbstoff. Als Extrakt ist es in vielen Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich. „Curcumin ist schon eine sehr interessante Substanz, zu der es eine unglaubliche Fülle an Daten aus Zellkulturen und teilweise auch Tierversuchen gibt. Aber es fehlt an guten Untersuchungen am Menschen.“