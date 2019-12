Natürlich heilsam: Pflanzliche Must-haves im Winter

Der eine oder andere kann sich vielleicht noch erinnern: an den aromatischen Duft von frisch aufgebrühtem Salbeitee, der in den Wintermonaten des Öfteren Großmutters Küche durchströmte. Angesetzt wurde der Aufguss zum Gurgeln, bei Husten, Halsschmerz und Heiserkeit. Der immergrüne Echte Salbei, dessen Wirkung in seinen fleischigen Blättern steckt, zählt zu den ältesten bekannten Heilpflanzen.

Die kalte Jahreszeit setzt bekanntlich nicht nur den Atemwegen zu. Wie vielfältig man sich im Winter pflanzlich wappnen kann, weiß Claudia Dungl-Hochleitner, Leiterin des Lehrgangs für Evidenzbasierte Pflanzentherapie an der Donau-Universität Krems.