Test-Überblick: Sind Schnelltests die Strategie der Zukunft?

PCR-Tests

Nachweis von Genen. Bei diesen werden im Labor genetische Informationen des Virus aus geringen Probenmengen in mehreren Zyklen vervielfältigt. „PCR-Tests erkennen Nichtinfizierte mit einer Wahrscheinlichkeit von an die 100 %, wenn sie gut durchgeführt werden“, sagt Laborarzt Mustafa. Dies liege daran, dass auf zumindest zwei, oder sogar drei verschiedene Genstrukturen des Virus getestet wird – nur wenn beide oder alle drei nachgewiesen werden, gilt der Test als positiv. Infizierte werden dann nicht entdeckt, wenn die Infektion schon stattgefunden hat, aber im Rachen noch kein Virus nachweisbar ist. PCR-Tests mit Gurgelspülung für zu Hause (die Probe muss dann an ein Labor geschickt werden) gibt es in Apotheken, sowie in den Online-Shops von bipa und im Laufe dieser Woche auch wieder von dm. PCR-Tests kosten zwischen 80 und 150 Euro.

Gurgeltests

Andere Probenentnahme. Wenn derzeit von Gurgeltests gesprochen wird, sind PCR-Tests gemeint. Allerdings wird dabei kein Nasen-Rachen-Abstrich genommen, sondern mit einer speziellen Lösung gegurgelt – was wesentlich angenehmer ist. „Die Ergebnisse sind mit einem Nasen-Rachen-Abstrich absolut vergleichbar“, sagt Mikrobiologe Wagner. „Und man kann dabei nichts falsch machen.“ Er koordiniert jenes Projekt, bei dem ab 28. 9. an 250 Schulen alle drei bis vier Wochen rund 14.000 Schülerinnen und Schüler sowie 1.200 Lehrer auf eine akute Coronavirus-Infektion getestet werden. Geleitet wird das Projekt von der Uni Wien, wichtige Partner sind die MedUnis in Wien, Graz und Innsbruck sowie die Medizin-Fakultät der Uni Linz. Zehn Mal soll die Testung der Schüler und Lehrer m Laufe des Schuljahres wiederholt werden.