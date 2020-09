Tests: Warum es in Wien so lange dauert – und wo die Antwort liegt

Maximal 48 Stunden vom Auftreten von Symptomen und dem Kontakt mit der Hotline 1450 bis zum Befund – diese Vorgabe des Gesundheitsministeriums kann nicht immer erfüllt werden. Während in vielen Bundesländern die Testergebnisse relativ schnell vorliegen, gibt es aus Wien immer wieder Berichte von tagelangen Wartezeiten.

Der Grund ist einerseits Personalmangel und, dass in Wien so viel getestet wird wie in den nächstgereihten Bundesländern NÖ, OÖ und Steiermark zusammen, wie es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker heißt. Im Schnitt 4.600 Tests habe man in den vergangenen sieben Tagen täglich durchgeführt. „Das ist ein absoluter Spitzenwert in Österreich“, so ein Sprecher.