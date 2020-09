Kinder und Corona: Was Kinderärzte Eltern jetzt raten

Eigentlich hätten Oberstufenklassen in orangen Ampelbezirken auf Heimunterricht umstellen sollen. Das kommt jetzt nicht, sagte am Dienstag Bildungsminister Heinz Faßmann: „Schulen und Unis bleiben gelb.“ Er verweist dabei auf eine Empfehlung der Ampelkommission: Sie hält diese Entscheidung für „epidemiologisch vertretbar“: Von den bisher 202 bestätigten Coronavirus-Infektionen unter Schülern und 28 unter Pädagogen stünden nur vier Prozent mit den Schulen in Verbindung, es gebe nur sehr selten Ansteckungen.

Ähnlich sieht das die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ): „Es ist nicht belegt, dass die Schule eine Infektionsdrehscheibe ist“, betont Kinderarzt Volker Sprenger, Leiter der Arbeitsgruppe Infektiologie. Die Infektionen seien vielfach außerhalb der Schule erfolgt, es gebe bisher keine „Schul-Cluster“.