Top-Infektiologe bremst: "Irgendeinen Impfstoff können Sie immer mischen"

Wird Corona in Zukunft eine Saison haben, wie die Influenza?

Ich glaube, dass es sich gleich verhalten wird, wie die klassischen Betacoronaviren. Das ist eher eine schlechte Nachricht. Bei der saisonalen Influenza sehen wir, dass sie relativ schnell im Dezember hinaufschießt und im Februar praktisch von selber wieder verschwindet. Betacoronaviren kommen leider früher und halten länger an.

Also könnte die saisonale Kurve für den Rückgang im Sommer verantwortlich gewesen sein, nicht der Lockdown?

Unser Wissensstand ist derzeit, dass der Lockdown nicht für den Rückgang verantwortlich war, sondern dass dieser schon zwei Wochen vorher zu sehen war. Der Lockdown als solches wäre nicht notwendig gewesen, aber im Nachhinein ist klug sein leicht.

Welche Maßnahmen waren denn nicht notwendig?

Bundesgärten und Kindergärten hätte man nicht schließen sollen. Aus fachlicher Sicht bringen auch das Fiebermessen am Flughafen und die Grenzschließungen nichts. An der Grenze wurden zwei Millionen Leute kontrolliert und fünf Verdachtsfälle gefunden. Gleichzeitig steht die Gesundheitspolitik unter Druck. Der Staatsbürger verlangt Handlungen. Ich kann mit all dem leben, solange die Straßen nicht mit Desinfektionsmittel geflutet werden, wie damals in Wuhan.

Vorausgesetzt, das Virus bleibt: Wie kann man ältere Menschen auf Dauer schützen?

Das Virus wird bei uns bleiben. In zehn Jahren kann man wahrscheinlich darüber lächeln. Es wird ein normaler Winterinfekt sein. Am Ende des Tages braucht es eine Verhaltensänderung. Etwa, dass man im familiären Bereich Abstand hält. Ich habe eine Schwiegermutter, die 84 ist. Die sitzt am Sonntagstisch beim Mittagessen eineinhalb Meter entfernt, am anderen Ende des Tisches. Abstand halten, auf Bussi-Bussi und Händeschütteln verzichten: Ich glaube, das wird uns Monate, wenn nicht Jahre bleiben.

Sind wir bei den Testungen eigentlich schon schneller? Das haben Sie für den Herbst ja gefordert.

Wenn heute eine Probe ins Labor kommt, muss das Ergebnis am Nachmittag fertig sein. Dazu sind unsere Automaten problemlos in der Lage, sie brauchen etwa drei Stunden. Es darf im Herbst nicht sein, dass einzelne Personen tagelang auf ihr Ergebnis warten, das ist unakzeptabel.

Gibt es schon schnelle Alternativen zum gängigen PCR-Test?

Vielversprechend sind etwa die Antigen-Tests. Sie dürften zwar nur 46 Prozent der Infizierten finden, also jeden Zweiten. Aber, und das ist die positive Nachricht, sie finden die Hochinfektiösen. Der Test liefert in 15 Minuten ein Resultat und kostet nur sechs, sieben Euro. Ich glaube, dass in den kommenden zwei Monaten jeder Praktiker solche Soforttests zur Verfügung haben wird.

In Österreich gab es heuer bisher keine Übersterblichkeit – im Gegensatz zu Spanien, Belgien oder Frankreich. Was sagt uns das?

Die Übersterblichkeit ist das, was am Ende des Tages zählt. Sterbedaten sind aus Public-Health-Sicht das Um und Auf. Ob jemand lebt oder nicht, das sind Fakten, über die man nicht diskutieren muss. Im Hinblick auf die Todeszahlen kann sich Österreich einen Einser mit Sternderl ans Revers heften. Ja, das Virus wird auch in Österreich bleiben, aber früher oder später wird eine gewisse Grundimmunität auftauchen.