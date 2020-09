Ab heute gelten wieder strengere Corona-Vorschriften

Masken müssen an diesen Verabreichungsplätzen, wie sie die Verordnung nennt, nur vom Personal getragen werden. Die Sperrstunde bleibt – vorausgesetzt, die Ampelschaltung gebietet nichts anderes – bei ein Uhr. Die Maskenpflicht gilt auch in Beherbergungsbetrieben wie Hotels in allen Räumen, die allgemein zugänglich sind.

Schulen

Die Regeln für die Schulen sind in einer eigenen Verordnung festgehalten, die bereits Ende der vergangenen Woche vom Ministerium kommuniziert wurde: Schüler und Lehrer in ganz Österreich müssen ab heute außerhalb des Klassenzimmers im Schulgebäude eine Maske tragen – auch, wenn die Corona-Ampel in der jeweiligen Region grün leuchtet. Im Unterricht selbst – in der Klasse, etwa im Physikraum oder Turnsaal – gilt nach wie vor keine Maskenpflicht.