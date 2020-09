Allgemeine Maskenpflicht ab Montag - Kurz: "Es wird wieder ernst"

"Es wird wieder ernst", so Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz am Freitag zur aktuellen Corona-Situation. Freitags wird ja jetzt immer die Neuschaltung der Corona-Ampel bekanntgegeben, die auf Basis von Empfehlungen der am Vortag tagenden Ampel-Kommission erfolgt.

Es gebe einen koninuierlich starken Anstieg der Infektionszahlen. Daher sei es notwendig, Maßnahmen zu setzen - eine Nachschärfung sei durchaus möglich.

Folgendes gilt demnach ab kommendem Montag - und zwar für ganz Österreich, unabhängig von der regionalen Ampelschaltung:

- Der Mund-Nasen-Schutz ist über die derzeit erfassten Bereiche (öffentliche Verkehrsmittel, Supermärkte) hinaus im Handel, Dienstleistungsbereich und Parteienverkehr vorgeschrieben; ebenso herrscht in Schulen Maskenpflicht außerhalb der Klasse (wie bereits jetzt in Wien).

- Einschränkungen bei Veranstaltungen: indoor 50 Personen, outdoor 100 Personen; bei Großveranstaltungen mit professionellem Konzept und mit zugewiesenen Sitzplätzen: 1.500 Plätze bzw. 3.000 Plätze.

- In der Gastronomie gilt die Maskenpflicht für Kellner, Konsumation ist in geschlossenen Räumen nur noch am Sitzplatz möglich.