Kultur im Orangelicht: Krisensitzung der Bundestheater, Museen bereiten sich vor

Eben erst läuft die Saison in Wiens Bühnen an (heute sperrt das Burgtheater auf) – und Orangelicht würde sie in der geplanten Form schwer beeinträchtigen. 250 Besucher sind dann indoor maximal erlaubt (bei Sitzplätzen), es herrscht Maskenpflicht auch während der Veranstaltung, und Pausen sind erlaubt, aber ohne Bewirtung. Alle größeren Häuser haben jedoch unter den zuvor gültigen Corona-Auflagen weit mehr Karten verkauft – und wissen nun nicht, wie vorzugehen wäre, um hunderte Besucher wieder auszuladen.

Und auch die gut geförderten Institutionen würden mit ihrem Spielbetrieb viel weniger einnehmen, als geplant – mit budgetären Auswirkungen, für die es ein Bekenntnis der Politik bräuchte.

Am Donnerstag gab es dementsprechend eine Krisensitzung der Geschäftsführer der Bundestheater.

Für die besonders betroffene Jugendkultur – große Popkonzerte, Clubs – ist Orange gleichbedeutend mit Rot: Nichts geht. Ohne Sitzplätze dürfen indoor nur 25 Besucher dabeisein - was für private Veranstalter unfinanzierbar ist.