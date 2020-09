Horror-Prognose: 10.000 Milliarden Dollar Verlust durch Pandemie

Covid-19 zeige das kollektive Versagen einer vernetzten, aber unvorbereiteten "Welt in Unordnung", die falsche Reaktionen gezeigt und falsche Prioritäten gesetzt hat, schlussfolgert die Denkfabrik. Co-Vorsitzende Gro Harlem Brundtland erklärte dem deutschen Magazin Spiegel, dass die Pandemie "ganz sicher nicht in diesem Jahr" vorbei seien werde: "Es können Jahre vergehen, bis auf dem Weg zu einem geeigneten Mittel sämtliche Hindernisse ausgeräumt sind."

"Niemand ist sicher"

In Zukunft müsse man wachsamer sein, so Brundtland. Südkorea, Vietnam oder Singapur seien Vorbilder im Kampf gegen das Virus. "In diesen asiatischen Gesellschaften wird mehr an die Gemeinschaft gedacht als in den westlichen Ländern, in denen die Rechte des Individuums im Mittelpunkt stehen", erklärte sie dem Spiegel. Europa müsse aufpassen, im Kampf gegen gesundheitliche Krisen die persönliche Freiheit nicht "zu hoch" zu halten.

Europa, vor allem aber US-Präsident Donald Trump, hätten das Risiko unterschätzt. Worte, die man mittlerweile von WHO-nahen Vertretern gewohnt ist. Eine Mitschuld Chinas wollte Brundtland im Gegensatz zu WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus aber nicht leugnen: "Als im Januar schon längst klar war, dass Sars-CoV-2 von Mensch zu Mensch übertragen wird, haben chinesische Behörden gegenüber der WHO noch anderes behauptet." Das habe die globale Bekämpfung deutlich verzögert.

Die Denkfabrik präsentierte auch diverse Lösungsansätze. Neu klingen diese nicht: Die internationale Arbeit müsse verbessert, die WHO gestärkt und Investitionen in Gesundheitssysteme erhöht werden. Auch wichtig: kluge politische Führung, mündige Bürger und bessere Risikoplanung. "Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind", heißt es in einer pathetischen Schlussfolgerung.