Die Corona-Testmisere: Wo es in Wien hakt

Warum werden die Quarantäne-Bescheide so spät zugestellt?

Das Zustellen der Bescheide über die Verhängung der Quarantäne dauert bis zu zwei Wochen. Allerdings gilt die Isolationspflicht nicht erst ab Erhalt des Bescheides, sondern sobald die Gesundheitsbehörde die Quarantäne mündlich verhängt hat.

Warum wird über manche schon am Telefon Quarantäne verhängt, während andere tagelang auf das Testergebnis warten?

Weil es zwei verschiedene Testverläufe gibt. Zu den sogenannten freiwilligen Screenings zählen etwa die Gratis-Tests für Reiserückkehrer. Sie sind ausschließlich für Personen gedacht, die keine Symptome zeigen. Das Ergebnis gibt es in der Regel innerhalb von vier Tagen. Wer Symptome hat, ist angehalten, die Hotline 1450 anrufen. Denn über Verdachtsfälle wird dann telefonisch die Quarantäne verhängt.

Wie steht Wien im Vergleich zu ähnlichen Großstädten da?

Mit einer ähnlichen Einwohnerzahl habe etwa Hamburg die Krise viel besser im Griff, kritisiert ÖVP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec: Am 17. September habe es dort nur 46 Neuinfektionen gegeben, in Wien waren es 366. Auch bei den Gesamtinfektionen steht Hamburg weit besser da. Pro Tag käme man auf rund 10.000 Tests, Wien schaffe nur die Hälfte. In Hamburg seien nur 0,8 Prozent der Tests positiv, in Wien rund sechs – weit über dem von der WHO erklärten kritischen Wert von fünf Prozent. Der Hacker-Sprecher verweist darauf, dass in ganz Deutschland das Infektionsgeschehen geringer sei. Für die besseren Testraten macht er das Vorhandensein einer nationalen Pharmabranche in der BRD verantwortlich.