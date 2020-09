Verzögerungen bei Corona-Tests: Hacker will es nicht "schönreden"

Seit dem Wochenende erregt ein Facebook-Eintrag die Gemüter der Social-Media Nutzer. Francis Rafal wirft darin der Stadt Mängel bei den Corona-Testungen durch. Titel seines Eintrags: "Ich hatte Corona. Und die Behörden haben vergessen mich zu kontaktieren."

Gleich vorweg: Ganz so war es nicht.

In dem Posting gibt Rafal an, sich am 26. August in der damals von der Stadt neu geschaffenen Teststraße für Reiserückkehrer vor dem Happel-Stadion einem Coronatest unterzogen zu haben. Dort habe man ihm gesagt, er erhalte innerhalb von zwei bis vier Tagen per Telefon oder eMail das Ergebnis seines Test, Positiv-Geteste würden innerhalb von zwei Tagen informiert.