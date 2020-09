Corona: Strache sagt Kundgebung am Viktor-Adler-Markt ab

Die neuen schärferen Corona-Auflagen haben erste Auswirkungen auf den Wiener Wahlkampf. Die für Donnerstag geplante Kundgebung des Teams HC Strache am Viktor-Adler-Markt in Favoriten wird nun doch nicht stattfinden. Das gab die Partei am Montag via Facebook bekannt. Strache spricht in diesem Zusammenhang von einem „Corona-Irrsinn der Regierung“.

„Mit dem Chaos, den die Regierung angerichtet hat, war es uns nicht mehr möglich, die Veranstaltung mit ruhigem Gewissen abzuhalten“, sagt Generalsekretär Christian Höbart zum KURIER.