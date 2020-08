Straches Show im Lotus Center: "Bin kein Täter, sondern Opfer"

Auch mit solchen Sätzen rennt Strache bei seinem Publikum offene Türen ein: „Ob Ibiza oder Spesenskandal – das war ja alles seit 2015 geplant“, sagt eine Frau, die extra aus dem burgenländischen Gols angereist ist. Auf die Frage von wem, legt sie gegen „Soros, Rothschild und Rockefeller“ los, sowie gegen „Kurz, Merkel und Macron, die alle gezahlt werden“. Strache hingegen, so ist sie überzeugt, habe diese Herrschaften gestört, „weil er nicht mitgeschwommen ist“. Ihren Namen will die Strache-Sympathisantin nicht in der Zeitung lesen, „ich hab mich deswegen eh schon mit meiner Familie zerstritten“.