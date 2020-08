Strache: „Ich bin am Boden gelegen“

Genügend Unterstützungserklärungen hat er nach eigenen Angaben schon gesammelt, trotzdem ist die Kandidatur bei der Wien-Wahl im Oktober für Heinz-Christian Strache noch nicht in trockenen Tüchern. Zu Gast im Pods&Bowls, dem neuen Innenstadt-Newsroom des KURIER, nimmt Heinz-Christian Strache zu den Querelen rund um seinen Wohnsitz Stellung.

KURIER: Herr Strache, wo haben Sie heute übernachtet: In Wien-Landstraße oder in Klosterneuburg?

Heinz-Christian Strache: Natürlich in Wien-Landstraße, weil ich bin überwiegend im 3. Bezirk wohnhaft und das in der Regel von Montag bis Freitag. Insofern ist das eine Sommerloch-Geschichte, bei der ich völlig entspannt auf die Entscheidung der Behörde warte.

Sie sagten zuletzt, Ihr Lebensmittelpunkt sei seit März in Wien. Laut Ihrer Partei schon seit 15 Jahren. Was stimmt denn jetzt?

Ich bin in Wien geboren und zur Schule gegangen. Hier hatte ich meine Hauptwohnmeldung und meinen Lebensmittelpunkt. 2005 hatte ich eine Wohnung in einem anderen Bezirk, für die ich aus Sicherheitsgründen keine Hauptwohnsitz-Meldung gemacht habe. Als Vizekanzler war ich dann in Klosterneuburg. Mit der Entscheidung, bei der Wien-Wahl anzutreten, habe ich den Lebensmittelpunkt im März dieses Jahres aber wieder hierher verlagert.