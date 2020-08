Straches Spesenaffäre: Die Verschwörung der Leibwächter

Einmal, nämlich im Jahr 2013, habe er eine Rechnung für den Kauf einer Markise über 5.330 Euro für den Parteichef begleichen müssen. Für Geldbotenaufträge wie diese hatte Strache einen „Rucksack mit Bargeld in seinem Parlamentssafe“, schildert der Bodyguard.

Das war aber nicht das einzige Mal, dass dem Personenschützer Strache und sein ominöser Geldrucksack auffielen. „Einmal kam er mit diesem aus seinem Haus in Klosterneuburg und sperrte diesen später in den Parlamentssafe“, so Michael N.

In einem Gespräch, das Strache hinter einer verschlossenen Tür führte, hörte der Bodyguard „etwas von 250.000 Euro, und es fiel seitens Strache der Name Schellenbacher“, ist im Polizeiprotokoll nachzulesen.

Im Juli 2013 präsentierte Strache überraschend den niederösterreichischen Unternehmer Thomas Schellenbacher als Kandidaten der FPÖ bei der nächsten Nationalratswahl. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dieser Causa wegen Mandatskaufs: Angeblich sollen ukrainische Oligarchen an Strache persönlich dafür zwei Millionen Euro gezahlt haben.

Aber nicht alles lief rund im System Strache: Probleme gab es mit den Scheinrechnungen zu Weihnachten. Strache beauftragte seine engste Mitarbeiterin mit dem Einkauf der Geschenke. „Ich habe von Frau S. gehört, dass […] die Abrechnung dann stets ein Problem war.“