Nachbarn von Strache: „Will nicht wissen, wo Strache wohnt“

Einzelne wollen Strache aber doch wahrgenommen haben: „Ich wohne seit über 15 Jahren in der Nähe seiner Wohnung“, schildert ein Nachbar, der anonym bleiben will. „Ich habe ihn in den letzten zehn, 15 Jahren immer wieder gesehen, als er seine Mutter besucht hat. Auch in den vergangenen Wochen hab ich ihn öfters gesehen, zum Beispiel beim Lüften“, sagt der Mann.

Schauplatzwechsel: Etwa zwölf Kilometer entfernt, bereits in Niederösterreich, liegt Weidling bei Klosterneuburg. 3.300 Einwohner, Begräbnisstätte von Cajetan Felder. Den ehemaligen Wiener Bürgermeister (von 1868 bis 1878) nennt Strache gerne als Vorbild, wenn es um seine politischen Ambitionen im Rathaus geht.