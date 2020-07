Strache klagt Zeitung - von Adresse in Klosterneuburg aus

Dem Magazin kontrast.at liegen jetzt Hinweise vor, dass Strache nicht in Wien wohnt. Der Hintergrund ist kurios: Strache klagte vor Kurzem das Magazin wegen seiner Berichterstattung zu dessen Spesen-Affäre. In dem entsprechenden Schriftsatz der an das Landesgericht für Strafsachen in Wien ging, ist seine Adresse in Klosterneuburg angegeben. Das Schreiben ist mit dem 21. Juli datiert, also Tage nach dem für die Wahlbehörde im Zusammenhang mit dem Hauptwohnsitz relevanten Stichtag 14. Juli.

Zuletzt hatte Strache noch alle Vorwürfe bestritten. Er betonte, unter der Woche in der Wiener Wohnung zu übernachten und nur am Wochenende bei seiner Familie in Klosterneuburg zu sein. Seitens seiner Partei, dem Team HC, zeigte man sich am Freitag vom kontrast.at-Bericht unbeeindruckt: "Es bleibt dabei: Seit Lebensmittelpunkt ist in Wien."

Die Causa war durch eine Anzeige durch die Partei Wandel ins Rollen gekommen. Nun muss Strache der Behörde beweisen, dass er tatsächlich in Wien wohnt. Gelingt das nicht, kann er nicht bei der Wien-Wahl kandidieren.