Straches Wohnsitz: FPÖ droht mit Anfechtung der Wien-Wahl

Zur Erklärung: Das Antreten bei der Wien-Wahl ist nur Personen erlaubt, die in Wien ihren Hauptwohnsitz und ihren Lebensmittelpunkt haben. Strache ist zwar in Wien gemeldet, zuletzt kam jedoch der Verdacht auf, dass sein Lebensmittelpunkt in Klosterneuburg liege. Die Partei Wandel hat eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung bei der Behörde eingebracht. Die für Wahlen zuständige MA 62 prüft nun die Causa. Strache muss nun gegenüber der Behörde Beweise vorbringen, dass sein Lebensmittelpunkt tatsächlich in Wien liegt.